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НовостиПроисшествия28 января 2023 8:54

Брянские следователи проверили сообщение о падении ребенка в яму в Карачеве

Правоохранители опросили 13-летнего школьника
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи проверили сообщение о падении ребенка в яму в Карачеве. Сообщение о случившемся распространили в средствах массовой информации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователь и следователь-криминалист отдела криминалистики регионального следственного управления выехали на место происшествия. Во время осмотра установили, что вокруг ямы было установлено предупредительное ограждение.

- Следователь опросил оступившегося в яму 13-летнего мальчика, - говорят в Следственном комитете. – Школьник не получил каких-либо повреждений. Также получили объяснения от его родителей. Сейчас проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.