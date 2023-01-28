Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске поймали таксиста, не имевшего права садиться за руль. Нарушителя выявили 26 января во время проведения оперативно- профилактической операции «легковое такси». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоинспекторы остановили автомобиль «Рено Логан», которым управлял 42-летний мужчина. Выяснили, что водитель перевозил пассажиров, не имея путевой документации. К тому же установили, что раньше, в феврале 2022 года, он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- В отношении водителя составлен ряд административных материалов: за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, - рассказали в Госавтоинспекции.

Для дальнейшего разбирательства мужчину задержали и доставили в полицию. А автомобиль передали лицу, имеющему права на управление им. Задержанному таксисту грозит административный арест до 15 суток, штраф в размере тридцати тысяч рублей либо обязательные работы на срок до двухсот часов. Решение примет суд.

Напомним, в Брянске с 25 по 26 января автоинспекторы проверяли работу таксистов. В городе прошло профилактическое мероприятие «Легковое такси».