В Брянске школу №72 откроют 31 января

Фото: Александр Макаров.

В Брянске новую школу №72 на улице Романа Брянского откроют 31 января. Об этом написал глава Брянской городской администрации Александр Макаров, который 27 января побывал на объекте.

- Поручение Губернатора Александра Васильевича Богомаза мы выполнили - школа готова принять учеников, - написал мэр города. - Хочу поблагодарить за помощь в подготовке школы к учебному процессу строителей, педагогов, родителей и старшеклассников!

Школу №72 строили больше двух лет. Ее обещали открыть к 1 сентября 2022 года, но сроки затянули.

Здание строили по типовому проекту. Оно рассчитано на 1225 учеников. На территории старого аэропорта уже работает такая же школа - №71. По тому же проекту и тот же подрядчик возведет общеобразовательное учреждение на улице Флотской. Контаркт на стройку уже заключили, на площадке ведут подготовительные работы.