Областная прокуратура признала законной отмену льготных проездных в Брянске. Проверку провели после публикаций в соцсетях.

До февраля 2023 года в Брянске действуют проездные билеты стоимостью от 430 до 800 рублей. С 1 февраля они отменяются. И вместо этого за каждую поездку школьника, студента или пенсионера будут снимать по 15 рублей.

- Законом закреплено право муниципального образования за счет средств бюджета устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, что и было реализовано в соответствующих постановлениях Брянской городской администрации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Замена проездных билетов льготной стоимостью поездок не ухудшает социальные гарантии студентов, учащихся и пенсионеров.

Напомним, чтобы немного улучшить положение тех, кому проездной был выгоден, в Брянске в 2023 году введут бесплатную пересадку на общественном транспорте в течение определенного времени. По словам чиновников, месячными проездными пользовалось очень мало пассажиров. Например, больше 100 поездкок в месяц совершали не больше 25 школьников. Теперь им придется тратить около 1500 рублей на общественный транспорт вместо стоимости проездного.