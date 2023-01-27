В Брянске изменили схему движения на перекрестке улиц Тельмана и Чернышевского

Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске изменили схему движени на перекресте улиц Тельмана и Чернышевского в Володарском районе. В ноябре прошлого года дорогу по улице Тельмана капитально отремонтировали от улицы Чернышевского до улицы Розы Люксембург. Автомобильный поток по ней увеличился. И на перекрестке установили светофор. Он заработал 26 января 2023 года, сообщают в УГИБДД по городу Брянску. Дорожное управление установило недостающие дорожные знаки.

Из-за пяти подъездных путей к перекрестку и смещении осей дорог до и после перекрестка

решили установить на участке дороги по улице Тельмана (вдоль дома № 104 ул. Красный Маяк) одностороннего движения. Автомобилисты, двигаясь по улице Тельмана со стороны улицы Розы Люксембург должны сначала повернуть направо у дома №15а, а потом - налево у дома №7 и подъехать к светофору вдоль парковки у дома №20.

- Специалисты Дорожного управления совместно с Госавтоинспекцией города Брянска изучают условия движения на пересечении улиц Тельмана и Чернышевского, чтобы выработать оптимальный режим работы установленного светофора, - говорят в ОГИБДД.