В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на нетрезвых водителей

В Брянске с 27 по 29 января автоинспекторы устроят «охоту» на нетрезвых водителей. Пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Основная цель оперативно-профилактического мероприятия – исключение из участия в дорожном движении водителей с признаками опьянения, недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием, - говорят в ОГИБДД.

За последние пять лет, с 2018 по 2022 год, каждое 15-е ДТП совершено пьяными водителями. В 112 таких автоавариях погиб каждый пятый участник (20 погибших) и каждый 14-й получил травмы (145 пострадавших участников дорожного движения). Наибольшую тяжестью последствий за эти годы выявили в 2020-м.

В течение пяти лет наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрировали в Бежицком районе.

- Пик аварийности выпадает на субботу и приходится на вечерний период времени с 20.00 до 22.00 часов, а вот наибольшая тяжесть последствий – в утренние часы с 04.00 до 06.00 часов, - отмечают в ОГИБДД.

Напомним, что подобное нарушение влечет уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.