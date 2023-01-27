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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:00

В брянском Жирятино в школе замерзали дети

Местный житель пожаловался в прокуратуру
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Жирятино в школе замерзали дети. После обращения местного жителя в прокуратуру, надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что температура в спальной и игровой комнатах старшей дошкольной группы составила 17-18 градусов при норме от 21 до 24 градусов.

- Директору МБОУ «Жирятинская СОШ имени А.Ф. Возликова» внесли представление, - говорят в прокуратуре. – Сейчас администрация образовательного учреждения приняла меры по приведению температурного режима в соответствии с требованиями закона.