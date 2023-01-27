Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске 58 росгвардейцев сдали больше 25 литров крови. Военнослужащие стали участниками Всероссийской вневедомственной акции «От сердца к сердцу». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Бернской области.

- Росгвардейцы регулярно принимают участие в акции и безвозмездно сдают кровь для нуждающихся пациентов региона, пострадавшим жителей Донбасса, а также военнослужащим и сотрудникам, которые выполняют свой воинский и служебный долг в ходе специальной военной операции, - говорят в Управлении Росгвардии.

Акция от «Сердца к сердцу» проходит с апреля 2020 года. С ее начала брянские росгвардейцы сдали около 200 литров донорской крови и ее компонентов. Ведомственная донорская акция стала бессрочной и проводится постоянно.