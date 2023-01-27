В Брянске в 2023 году капитально отремонтируют километр дороги по улице Красных Партизан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска в 2023 году капитально отремонтируют почти километр дороги по улице Красных Партизан. Стоимость работ обойдется в 45,6 миллиона рублей. Работы пройдут на участке от улицы Чапаева до улицы Севской. Здесь сделают тротуары, новые линии наружного освещения. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, заключили контракт стоимостью 16,7 миллиона рублей на капитальный ремонт дороги по улице Крылова (от улицы Менжинского до улицы Дзержинского). Длинна участка составит чуть больше 400 метров. В рамках ремонта подрядчик положит асфальт, сделает тротуары и освещение.

Также в Бежицком районе отремонтируют часть улицы Молодой Гвардии. Уже заключили муниципальный контракт стоимостью чуть больше 30 миллионов рублей. Ремонт пройдет на участке от т улицы Ново-Советской до улицы Дружбы. Его протяженность -1, 295 километра. Здесь обустроят асфальт на проезжей части дороги и тротуары, смонтируют освещение.

- На данный момент проторгованы еще четыре дорожных объекта: переулок Тельмана (от улицы Тельмана до улицы Салтыкова-Щедрина) и улица Тельмана (на участке от дома №119 по улице Тельмана до переулка Тельмана) в Володарском районе, улица Любезного (от дома №6 до улицы Красноармейской) в Советском районе и улицы Антоновка (от проезда Антоновского до дома №57А) в Бежицком районе, - говорят в мэрии города. - Идет процедура заключения контрактов.