В Брянске в 2023 году обещают ввести бесплатную пересадку на общественном транспорте

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2023 году введут бесплатную пересадку на муниципальном общественном транспорте. Такое обещание дал начальник отдела по транспорту Игорь Чубчиков на пресс-конференции 24 января. По его словам, это сгладит негативные последствия отмены льготных проездных билетов.

Суть беслпатной пересадки в том, что пассажир платит только один раз, чтобы добраться до места. Бесплатной пересадка будет в течение определенного времени. Как это будет реализовано на практике, пока не учтоняют.

- Если сначала бы ввели бесплатные пересадки, а потом сделали единоразовый льготный проезд, убрав проездные льготные билеты длительного пользования, не было такого возмущения, - пишут пассажиры в соцсетях. - А так пока нет бесплатных пересадок, то удар по кошельку многих будет существенным.

С 1 февраля вместо льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров, льготной будет каждая поездка. Вместо 25 рублей эти категории будут платить 15 рублей за билет. По мнению чиновников, при такой системе льготой смогут воспользоваться большее число пассажиров.