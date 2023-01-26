Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области осудили банду похитителей 30 тонн дизельного топлива. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статьям «Повреждение нефтепродуктопровода, которое повлекло нарушение его нормальной работы, совершенное из корыстных побуждений в отношении магистрального трубопровода» и «Кража, совершенная из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что не позднее апреля 2021 года в Москве создали организованную преступную группу. Ее участники с мая по август 2021 года с помощью специальной и автомобильной техники для хищения и скрытой перевозки нефтепродуктов незаконно врезались в магистральный нефтепродуктопровод, проходящий по участку местности в Брянском районе Брянской области. Отсюда они похитили 30 тонн дизельного топлива на 1 миллион 600 тысяч рублей . Часть добычи реализовали.

Участников банды поймали правоохранители во время очередного похищения топлива и оборудования. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

- Суд приговорил виновных к лишению свободы от четырех до семи лет, - говорят в Следственном Комитете. – Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.

Одного участника банды еще раньше приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он заключил досудебное соглашения о сотрудничестве.