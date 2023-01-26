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НовостиОбщество26 января 2023 8:52

Брянские военнослужащие впервые отрабатывают ведение огня по беспилотникам

В качестве мишеней используют обычные воздушные шары
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Военнослужащие Брянского соединения совместно с ВКС России впервые отрабатывают ведение огня по беспилотникам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На учениях условия максимально приблизили к боевым. Для поражения беспилотных летательных аппаратов применяют штатное оружие. Применение стрелкового оружия для уничтожения беспилотников оправдано в ситуациях, когда воздушные объекты неприятеля находятся в зоне видимости и пролетают на относительно небольшой высоте. Как правило, это легкие тактические дроны и квадрокоптеры.

В качестве мишеней военнослужащие используют обычные воздушные шары. Под действием ветра они правдоподобно имитируют маневры беспилотников, которые меняют траекторию полета.