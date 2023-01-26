В Брянской области на 10 лет отправили в колонию москвича, забившего насмерть знакомого табуретом. 26-летний житель столицы стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что 23 июля прошлого года в деревне Ломакино Трубчевского пьяный мужчина во время ссоры со знакомым избил его руками и ногами, а также ударил табуретом по голове. Побои для потерпевшего оказались смертельными.

- Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.