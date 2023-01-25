В Брянской области осудили 42-летнего наркосбытчика из Санкт-Петербурга. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц, с использованием информационно- телекоммуникационной сети». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 5 июля прошлого года мужчина являясь участником банды, получил с помощью одного из мессенджеров от «оператора» информацию о местонахождении на участке местности вблизи деревни Лагеревка Комаричского района «закладки» с наркотиками. Он прибыл туда и получил один килограмм мефедрона, чтобы потом сбыть его на территории других районов. Но довести задуманное ему не удалось до конца. Так как злоумышленника задержали правоохранители, а наркотик изъяли.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.