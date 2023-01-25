Брянские юные самбисты завоевали 14 медалей на межрегиональном турнире

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские юные самбисты на седьмом межрегиональном турнире по самбо «Памяти Вилора Казакова» среди юношей и девушек 2012-2015 годов рождения, который прошел в Людиново завоевали 14 медалей. Брянщину представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Они завоевали четыре золотые, по пять серебряный и бронзовых медалей. Об этом сообщаю в пресс-службе Брянской городской администрации.

«Брянские» успехи на турнире выглядят так:

1 место: Андрей Корнилов и Тимур Собин (тренер обоих — Зинаида Борисова), Виталий Головачев и Матвей Мармазинский (тренер обоих — Алексей Гагарин).

2 место: Ефим Борисов и Платон Кадыков (тренер обоих — Зинаида Борисова), Глеб Костин и Тимофей Столяров (тренер обоих — Алексей Гагарин), а также Артём Голиков (тренер — Юлия Максименкова).

3 место: Александра Энкельбарт (тренер — Зинаида Борисова), Артём Козлов (тренер — Вячеслав Гапиенко), Максим Макарцов и Роман Булгаков (тренер обоих — Алексей Гагарин), а также Максим Чеботарь (тренер — Юлия Максименкова).

«КП-Брянск» присоединяется к поздравлениям в адрес спортсменов и их наставников!