Брянцев приглашают на концертную программу «От классики до рока»

20 февраля 2023 г. Арт-проект «OperaDrive», вместе с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, выступит в Брянске с концертной программой «От классики до рока»! Вокальный Арт-проект «OperaDrive» был создан в 2021 году. Коллектив работает в жанре классический crossover, практически уникальном для России, разножанровые вокальные произведения сочетаются с качественной оперной манерой исполнения.

Участницы Арт-проекта «OperaDrive» - Василиса Шаплыко (меццо-сопрано), Юлия Кулеба (сопрано), Анастасия Ковалёва (сопрано), Кира Полякова (лирико-колоратурное сопрано) – действующие солистки музыкальных театров России, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. За свою, пока еще небольшую, историю «OperaDrive» уже успели поработать с известным певцом и телеведущим Евгением Кунгуровым, принять участием в телевизионном шоу «100 к одному» на телеканале «Россия-1», дать большой сольный концерт в Центральном доме ученых города Москвы, совершить гастрольный тур по Амурской области и Забайкальскому краю, а также выступить в Липецкой филармонии.

В концерте прозвучат вокальные шедевры Верди, Легара, Бернстайна, Гершвина и многих других мировых композиторов, а также знаменитые хиты Адель, Уитни Хьюстон, Леди Гаги, Фредди Меркьюри и других исполнителей. Концерт состоится 20 февраля в 19-00 в концертном зале «Дружба».

Возрастная категория: 0+ Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке на официальном сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy.. также в кассе КЗ «Дружба»

Справки по телефонам +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63.