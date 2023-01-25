В Брянске автоинспекторы проверят работу таксистов

В Брянске с 25 по 26 января автоинспекторы проверят работу таксистов. Пройдет профилактическое мероприятие «Легковое такси». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Сотрудники ДПС проконтролируют законность оказания услуг при перевозке пассажиров и багажа легкой вместимости, наличие необходимых документов у водителя, техническую исправность машины. Особенно проверят соблюдение правил перевозки пассажиров.

- В январе 2023 года на территории в Брянске уже зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей легковых такси, в результате которых три человека получили травмы, - говорят в ОГИБДД. - Несмотря на то, что число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей такси ежегодно сокращается, транспортная дисциплина оставляет желать лучшего.