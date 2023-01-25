Фото: Елена РАКОВА.

В Брянске опубликовали расписание междугородних автобусов. Подробно узнать маршрут и время отправления рейсов в соцсети ВКонтатке в группе «Брянский автобус».

От железнодорожного вокзала Брянск-Орловский автобусы отъезжают от остановки рядом с кассами дальнего следования. Билеты можно купить у водителя. Маршруты обслуживает «Брянская автоколонна № 1403».

Напомним, что из областного центра на автобусе можно уехать в Трубчевск, Унечу, Сураж, Клинцы, Красную Гору, Новозыбков, Стародуб, Климово, Погар, Мглин, Навлю.