Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 37-летняя автомобилистка. ДТП произошло 24 января около часа дня на улице Советской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Советской в направлении улицы Крахмалева. Поворачивая налево, мужчина своевременно не занял соответствующее крайнее положение на дороге, из-за чего и врезался в «Фольксваген Поло». Автомобилем управляла 31-летняя женщина. От удара машину отбросило на пешеходные ограждения.

- В ДТП автомобилистка за рулем «Фольксваген Поло» получила ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.