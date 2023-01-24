В брянском Кузьмино 70-летняя пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 23 января около половины девятого утра на улице Центральной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Ниссан Нот» ехал в сторону дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 70-летнюю женщину. Она была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов.

- В ДТП пенсионерка получила травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. Для установления состояния опьянения у пешехода при госпитализации произвели забор биологических объектов.