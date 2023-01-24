В приложении ВТБ Мои Инвестиции теперь можно создавать списки акций и бондов для инвестирования по персональным параметрам

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Клиенты мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции теперь могут делать подборки российских акций и облигаций для инвестирования по индивидуальным параметрам. Расширенный фильтр позволяет группировать бумаги по критериям, которые пользователь выбирает самостоятельно, или использовать уже имеющиеся шаблоны.

Фильтр позволяет искать ценные бумаги по общим параметрам — типу актива или доходности. Также есть расширенные критерии. Например, возможен подбор акций по отраслям, наличию дивидендов, текущей дивидендной доходности, финансовым показателям, диапазону цен, необходимости прохождения тестирования. Для выбора облигаций в качестве параметров можно использовать доходность к погашению, дату погашения, рейтинг надежности, уровень ликвидности, тип выплат, необходимость прохождения тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора.

Например, чтобы найти самые ликвидные и самые надежные двухлетний корпоративные облигации, нужно выбрать следующие показатели: «Дата погашения», «Рейтинг надежности», «Уровень ликвидности» и «Вид облигаций». В результате по состоянию на 9 января 2023 года получится список из 22 выпусков облигаций, которые можно сравнивать между собой и покупать в один клик наиболее привлекательные бумаги, так как все сервисы находятся в приложении.

Сервис «Фильтр» для составления персональных подборок финансовых инструментов доступен во вкладке «Биржа».

«Возможность настроить сервисы под себя с учетом персональным предпочтений и целей делает приложение удобным и максимально комфортным в использовании. Новый сервис «Фильтр» дает нашим пользователям преимущество, так как теперь им не нужно тратить время на поиск необходимой и достоверной информации, чтобы сравнивать и выбирать ценные бумаги для инвестирования - все под рукой. Кроме того, все списки персональных параметров для подбора инструментов можно сохранять в шаблоны, количество которых не ограничено», - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ (ПАО).