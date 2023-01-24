В брянском Климове 45-летняя женщина угодила под колеса легковушки. ДТП произошло 23 января около восьми утра на улице Полевой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Маяковского со стороны улицы Калинина в направлении улицы Полевой. Он сбил 45-летнюю женщину в зоне видимости, вне пешеходного перехода.

- В ДТП пострадавшая получила перелом левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. –Ей назначили лечение и отпустили домой. Медосвидетельствование установило у нее состояние алкогольного опьянения в концентрации 0.264 мг/л.