В Брянском кожно-венерологическом диспансере за 4,5 млн установили видеодерматоскоп

Фото: Александр БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере установили видеодерматоскоп стоимостью 4,5 миллиона рублей .Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Цифровой аппарат позволяет в высочайшей точностью, практически на клеточном уровне, определить, являются ли новообразования на коже злокачественными. Также он помогает оценить потенциальный риск и благодаря ранней диагностике вовремя начать лечение. Примечательно, что в отличие от рентгенографии этот аппарат не несет никакой нагрузки для организма человека.

- Не все регионы, только единицы, включая Москву и Санкт-Петербург, имеют такое оборудование, а жители Брянской области теперь могут пройти исследование по показаниям врача бесплатно, в рамках ОМС, - отметил Александр Богомаз.