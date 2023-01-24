Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском соединении военнослужащих учили обращению с дымами зимой. Главная задача проведения занятий с отделением радиационной, химической и биологической защиты – повышение навыков обращения с дымами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Занятия прошли на полигоне воинской части. Отрабатывали защиту при использовании дымов зимой.

- Военнослужащие показали отличные результаты, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - В ходе тренировки личный состав выполнил все поставленные задачи, продемонстрировал высокую слаженность действий и повысил профессиональные навыки.

Отдельную часть тренировки отвели для обороны боевой техники.