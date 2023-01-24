В Брянске осудят участников банды наркосбытчиков. Перед судом предстанут три женщины и пять мужчин. Женщины в возрасте от 20 до 25 лет – жительницы Тверской и Челябинской областей. Мужчины в возрасте от 20 лет до 31 года - жители Орла, Брянской, Тверской, Смоленской областей и Ставропольского края. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года участники преступного сообщества с помощью «закладок» пытались сбыть на территории Брянской и Тверской областей наркотическое средство общей массой больше 4,5 килограмма. Сведения о местоположении наркотика фигуранты отправляли посредством интернета-мессенджера «оператору» организованной группы.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли в феврале прошлого года сотрудники УМВД России по Брянской области, а наркотическое средство изъяли.

- За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрением в Бежицкий районный суд Брянска.