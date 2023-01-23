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НовостиОбщество23 января 2023 14:34

В Брянске в муниципальном приюте для бездомных животных увеличат число мест до 300

С 1 марта собак не будут возвращать на детские площадки и в парки
Марина АНТОНОВА

В Брянске в муниципальном приюте для бездомных животных увеличат число мест до 300. Сейчас учреждение имеет 40 вольеров, в которых может разместиться до 200 собак.

- Продолжается обновление инфраструктуры учреждения: ремонт помещений под ветеринарные нужды, благоустройство территории, строительство новых вольеров, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

На данный момент в приюте находится около 100 собак. 70 из них признали агрессивными. На улицу их обратно не выпустят.

С 1 марта число постоянных постояльцев приюта увеличится. В комитете по ЖКХ горадминистрации уже готовят соответствующее постановление. В документе определят перечень территорий, куда собаки после чипирования не вернутся: это детские игровые и спортивные площадки, парки или скверы.

За время работы муниципального прияюта удалось пристроить 120 животных.