Брянские газовики завершили проектно- изыскательские работы по объектам газификации

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Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» завершили проектно-изыскательские работы по объектам газификации Брянской области до 2025 г. Ведется подготовка к строительству внутрипоселковых газопроводов. Новые объекты позволят газифицировать более 170 домовладений в шести ранее не газифицированных населенных пунктах региона.

Строительство газопроводов начнется уже в этом году. В результате газ придет в село Упорой и деревню Ольховка Выгоничского района, поселок Красная Жуковского района, деревню Рассвет Карачевского района, деревню Романовка Клетнянского района и деревню Песчанка Унечского района Брянской области.

Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Брянской области на 2021–2025 гг. «Общая протяженность внутрипоселковых газопроводов составит 26 км, также будет построен газопровод высокого давления протяженностью 23 км», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.