Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске двоих мужчин осудят за убийство двух человек и подделку документов. 40-летний и 35-летний уроженцы областного центра стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в совершении группой лиц убийства двух лиц, а также приобретении и хранении в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что обвиняемые вместе со своим знакомым по просьбе другого их общего знакомого приехали днем 8 ноября 2017 года по месту жительства последнего. Они оказались во дворе многоквартирного дома № 65 по улице Литейной в Бежицком районе.

Там с двумя мужчинами у них произошла ссора. В результате завязалась стрельба их пистолета «Макарова». Смертельные ранения получил знакомый обвиняемых, проживавший в указанном дворе. После этого обвиняемые избили двух оппонентов руками и ногами. Они наносили удары по голове, телу, рукам и ногам.

От полученных травм один из потерпевших умер на месте происшествия а другой – в больнице.

Трое подозреваемых скрылись с места преступления. Но все произошедшее попало в объектив камер уличного видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

- Одного из разыскиваемых задержали в феврале 2018 года и приговорили за совершение группового убийства двух лиц к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, - говорят в Следственном Комитете. - Двое других, находившихся длительное время в федеральном розыске, были задержаны в сентябре 2022 года на территории Московской области. Их розыск осложнялся проживанием после совершения преступления в мегаполисе по поддельным документам на вымышленные имена.

Следователи установили обстоятельства приобретения и хранения поддельных паспортов гражданина Российской Федерации. Злоумышленникам предъявили обвинение по части 2 статьи «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» .

Расследование завершили. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.