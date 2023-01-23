Брянцев приглашают на концертную программу «От классики до рока»

20 февраля 2023 г. Арт-проект «OperaDrive», вместе с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, выступит в Брянске с концертной программой «От классики до рока», посвящённой защитникам Отечества!

Вокальный Арт-проект «OperaDrive» был создан в 2021 году. Коллектив работает в жанре классический crossover, практически уникальном для России, разножанровые вокальные произведения сочетаются с качественной оперной манерой исполнения.

Участницы Арт-проекта «OperaDrive» - Василиса Шаплыко (меццо-сопрано), Юлия Кулеба (сопрано), Анастасия Ковалёва (сопрано), Кира Полякова (лирико-колоратурное сопрано) – действующие солистки музыкальных театров России, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. За свою, пока еще небольшую, историю «OperaDrive» уже успели поработать с известным певцом и телеведущим Евгением Кунгуровым, принять участием в телевизионном шоу «100 к одному» на телеканале «Россия-1», дать большой сольный концерт в Центральном доме ученых города Москвы, совершить гастрольный тур по Амурской области и Забайкальскому краю, а также выступить в Липецкой филармонии.

В концерте прозвучат вокальные шедевры Кальмана, Легара, Бернстайна, Уэббера, Штрауса, Гершвина, Оффенбаха, Дунаевского и многих-многих других мировых композиторов. На одной сцене встретятся Джудитта и Сильва из одноименных оперетт, а также Адель из «Летучей мыши». «Моя прекрасная леди» подружится с «Кошками», а в «Вестсайдской истории» будет много «Звуков музыки». Клара из «Порги и Бесс» попадет в «Сказки Гофмана», а великая любовь в «Parla mi d`amore Mariu» и «Besame mucho» будет освещать «Moon river», даже когда придет «Time to say goodbye», а также знаменитые хиты Адель, Уитни Хьюстон, Леди Гаги, Фредди Меркьюри и других.

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба" и онлайн https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/e488

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