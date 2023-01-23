Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Локте водитель иномарки врезался в «Ладу» и разбил голову. ДТП произошло 22 января около девяти часов вечера на проспекте Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Инфинити Спорт» ехал со стороны улицы Дзержинского в направлении площади Ленина. Он не учел дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль «Лада-211540».

- В ДТП водитель иномарки получил травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – У него установили состояние опьянения (1,2 мг/л). Мужчине назначили лечение и отпустили домой.