В брянских Клинцах при столкновении двух иномарок пострадала 35-летняя автомобилистка. ДТП произошло 20 января около 13:20 по улице 8 марта. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Мазда 3» ехал по улице 8 марта в сторону улицы Орджоникидзе. Во время переезда через неравнозначный перекрест он не уступил дорогу автомобилю «Фиат Албеа», который имел преимущество. Иномаркой управляла 35-летняя женщина.

- В ДТП автомобилистка за рулем «Фиат Албеа» получила травмы головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. Водитель автомобиля «Мазда 3» за рулем меньше двух лет.