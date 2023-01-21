Фото: "Брянская учительская газета".

В Брянске открылась выставка «Черно-белая фотография». Она находится в выставочном зале детской художественной школы по адресу ул. Горького,42, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На выставке представлена 51 работа фотохудожников из Брянска и Орла. Это работы мастеров Владимира Хроменкова, Ирины Федичевой, Павла Капустина, Николая Бабаянца, Татьяны Озериной и других.

Фотографии выполнены как с цифрового носителя, так и с фотопленки. Снимки с фотопленки и фотопластины печатает сам фотограф, а с цифрового носителя — соавтор оператор, и иногда задуманный автором снимок, выполненный на цифровую камеру, при печати на фотобумаге смотрится не так, как на мониторе.

Выставка «Черно-белая фотография» работает для посетителей с 20 января по 20 февраля.

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