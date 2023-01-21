Брянская областная филармония представляет патриотическую концертную программу «Защитникам Отечества посвящается…»

Фото: Брянская областная филармония

Патриотический концерт состоится 23 февраля в 17:00, к/з "Дружба". Ансамбль народной музыки «Ватага» показывает образ русского героя, несокрушимость его характера, его искреннюю любовь к Родине, самоотверженность и самоотдачу в достижении общих целей своей страны.

Прозвучат композиции в самых разных жанрах: народные и фольклорные произведения, казачьи песни, которые способствуют укреплению патриотизма, чувства гордости и любви за свою страну и свой народ.

Билеты можно приобрести в кассе КЗ"Дружба" и онлайн https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy..

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