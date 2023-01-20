В Брянской области в крещенских купаниях приняли участие 7215 человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В области организовали 56 купелей.

В Брянске окунуться в воду официально можно было только на озере ГРЭС в поселке Белые Берега. Остальные места оказались недоступными из-за зимнего паводка.

- В единственную официальную купель, оборудованную в этом году в Белых Берегах, пришли окунуться 366 человек, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Для сравнения, в прошлом году в поселке в воду вошли 189 брянцев.