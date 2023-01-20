В Брянске появится новый троллейбусный маршрут №7 "Мясокомбинат - Юрфак БГУ". Соотвутствующее постановление в конце прошлого года подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Маршут добавили в документы планирования общественного транспорта. Он должен заработать в 2024 году. На линии будут работать 10 троллейбусов "Адмирал", которые получат в 2024 году.

Пока в Брянском троллебйусном управлении сосредоточились на маршруте №14. На нем работают 14 новых троллейубсов. На остальных, № 1, 6, 8 и12, выпуск сократили.

В горадминистрации обещают сделать магистральным, то есть с минимальным интервалом, троллейбусный маршрут №12 с сентября 2023 года. К этому времени в Брянск должны поступить очередные новые троллейбусы.