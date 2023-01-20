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НовостиОбщество20 января 2023 9:24

В Брянске на улице Баумана построят пятиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья

Предварительно он рассчитан на 100 квартир
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Тимур ХАНОВ.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Бежицком районе Брянска построят пятиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. Дом будет находиться на улице Баумана, 17-19, в районе пересечения с улицей Ново-Советской. Площадь земельного участка – больше 4 100 квадратных метров. Новый дом предварительно рассчитан на 100 квартир. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сейчас готовят будущую строительную площадку, ведут предпроектную работу. После экспертизы проект выставят на торги. Ориентировочно в марте этого года.