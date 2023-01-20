Брянский ВТБ выдал 165 млн рублей автокредитов

Фото: ВТБ.

Жители Брянской области в прошлом году оформили в ВТБ 165 млн автокредитов. Средний чек составил более миллиона рублей.

Самыми продуктивными месяцами были июнь и октябрь. Банк в регионе профинансировал сделки на приобретение машин на сумму более 24,6 млн рублей и 21,1 млн рублей. Всплеск интереса к автокредитованию произошел и в августе, сентябре – банк выдал в каждом из этих месяцев на покупку автомобилей более 17 млн рублей. Активность была связана с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в регионе составила 22%.

В 2022 году жители региона чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 56% покупателей. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 44%.

«В 2022 году безоговорочным лидером продаж среди автомобилей стала Lada. Наши машины доступнее по стоимости и наличию, чем большинство иномарок. Также спрос на российские автомобили подогревался госпрограммой – с ее помощью многие жители нашей области смогли позволить себе новую машину. Считаю, что продление программы поддержит и производителей автотранспорта, и его покупателей», – отметил Дмитрий Панов, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Брянской области.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.