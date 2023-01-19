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НовостиОбщество19 января 2023 13:09

В Брянске в 2023 году отремонтируют сквер Пушкина в Володарском районе

Он находится неподалеку от парка "Юность", который так и не успели отремонтировать в прошлом году
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2023 году планируют отремонтировать сквер Пушкина в Володарском районе и 11 дворов. Около 147 миллионов рублей выделят по программе "Формирование комфортной городской среды".

Сквер Пушкина занял первое место в рейтинговом голосовании. На втором месте находится парк Металлург. Но на его реконструкцию нужно слишком большие средства. В этом случае не хватит денег на дворы.

- Количество дворов может увеличиться после проведения экспертизы проектов, а также после проведения торгов, - отметил замглавы горадминистрации Станислав Кошарный.

Сквер Пушкина находится через одно здание от парка Юность, который так и не успели открыть после ремонта в 2022 году.