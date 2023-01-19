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НовостиОбщество19 января 2023 12:41

В Брянской области на Крещение в прорубь окунулись 5,3 тысячи человек

В ГУ МЧС привели данные на 15.00 19 января
Марина АНТОНОВА
Фото: Александр Макаров.

Фото: Александр Макаров.

В Брянской области к трем часам дня 19 января в прорубь окунулись больше 5,3 тысячи человек. Это данные ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске была открыта только одна иордань - на озере в Белых Берегах. На десять часов утра в нее окунунлись около 200 человек. Остальные места для купания не смогли подготовить из-за зимнего паводка.

В Брянской области Крещенские купания организовали в 56 местах. Они находятся как на открытых водоемах, так и в закрытых купелях. Спасатели, медики и полицейские будут дежурить у водоемов до полуночи 19 января.

В Брянской епархии отмечают, что традиция окунаться в воду на Крещение - народная и не обязательная к исполнению.