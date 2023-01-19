Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе при столкновении двух легковушек пострадали 57-летний водитель и 23-летняя пассажирка. ДТП произошло 18 января около половины десятого утра на 18 километре дороги Брянск-Новозыбков- Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехал со стороны села Бельково в направлении дороги Брянск-Новозыбков-Мглин. При повороте налево со второстепенной дороги на главную в направлении Почепа он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Лада Приора» за его рулем был 21-летний парень. Он ехал по дороге Брянск-Новозыбков- Мглин со стороны Почепа.

- В ДТП водитель «Рено Сандеро» получил ушиб шейного отдела спинного мозга, а 23-летняя пассажирка «Лады» - переломы компрессионно-поясничного отдела позвоночника без смещения. Пострадавших госпитализировали.