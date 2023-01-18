В Брянске сократили время ожидания зеленого сигнала светофоров на улице Фокина

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске сократили время ожидания зеленого сигнала светофоров для пешеходов на улице Фокина. Речь идет о перекрестках с улицами Карла Маркса, Октябрьской и Ромашина. Пешеходные переходы обследовали автоинспекторы 17 января.

- Длительность ожидания переключения запрещающего сигнала светофоров для пешеходов на разрешающий, с момента нажатия на контактную кнопку вызывного устройства, составляло 1,5-2 минуты, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В сложившихся условиях, особенно в вечернее время, наблюдалось массовое нарушение Правил дорожного движения со стороны пешеходов: не дождавшись разрешающего сигнала, они начинали переходить дорогу на запрещающий сигнал.

Сотрудники ГИБДД обратились в дорожное управление. В итоге время ожидания зеленого сигнала сократили до 43 секунд.

Во время проверки полицейские обошли 158 пешеходных переходов. На 147 из них стерлась разметка "зебра". На 19 отсутствовали дорожные знаки, в восьми случаях они были перевернуты или наклонены.