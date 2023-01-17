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НовостиПроисшествия17 января 2023 13:58

В Брянске задержали трех наркосбытчиков из ближнего зарубежья

На них завели уголовное дело и заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска полицейские задержали трех наркостбытчиков из ближнего зарубежья. Мужчины в возрасте 21, 22 и 23 лет стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время личного досмотра правоохранители нашли и изъяли у одного из задержанных сумку с полимерным свертком, предположительно, содержащим наркотическое вещество. Экспертиза показала, что это был героин весом 185 грамм.

- На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - говорят в полиции. – Мужчин заключили под стражу.