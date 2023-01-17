В Брянске две школы присоединились к проекту "Самбо в школу"

В Брянске школы №9 и №72 присоединились в этом году к всероссийскому проекту "Самбо в школу". Для новой 72-й школы закупили борцовский ковер и инвентарь. В девятой школе в ближайшее время оборудуют зал для занятий самбо.

Сейчас в Брянске проект действует в семи общеобразовательных учреждениях: школах №17, 26, 43, 61, 63, 64 и 66, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В них создали материальную базу: смонтировали борцовские ковры с матами, стеновые протекторы, установили манекены. Элементы самбо включили в учебный план.

60 педагогов прошли дополнительное профобучение. В школах организовали работу спортивных секций по самбо.

Этим видом спорта около 500 ребят занимаются профессионально и почти тысяча школьников - на уроках физкультуры.