Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области капитально отремонтируют Бордовичский водозабор. На эти цели выделили около 18 миллионов рублей. Уже разрабатывают проект. Объект отремонтируют по национальному проекту «Чистая вода». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Полностью обновят оборудование, пересмотрят технологические процессы, введут новые технологии, отремонтируют конструкции. Бордовичские водозаборные очистные сооружения перейдут на полную автоматизацию технологического процесса.

- Ориентировочная сметная стоимость реконструкции БВОС составляет больше 770 миллионов рублей, - говорят в мэрии города. - Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, по результатам которой выдадут заключение. Затем объект выставят на электронный аукцион.

Водозабор эксплуатируют с 1983 года. За это время оборудование устарело. Мощность Бордовичские водозаборных очистных сооружений - 90 тысяч кубометров в сутки, это 60% питьевой воды, подаваемой в город. Очищенная вода попадает в разводящую сеть, а дальше - в Бежицкий район и в 10-й микрорайон, в Советский и Фокинский районы.