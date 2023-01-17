Жительницу Брасовского района осудили за попытку купить экзамен по вождению. 51-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что женщина, чтобы не сдавать второй этап практической части экзамена по вождению, передала сотруднику МРЭО ГИБДД 8 августа 2019 года через посредника взятку в 25 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновную к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев, - говорят в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.