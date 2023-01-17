Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 12:38

Жительницу Брасовского района осудили за попытку купить экзамен по вождению

Ей дали 10 месяцев лишения свободы условно
Надежда ПЕТРУНИНА

Жительницу Брасовского района осудили за попытку купить экзамен по вождению. 51-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что женщина, чтобы не сдавать второй этап практической части экзамена по вождению, передала сотруднику МРЭО ГИБДД 8 августа 2019 года через посредника взятку в 25 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновную к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев, - говорят в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.