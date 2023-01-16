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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:29

В Трубчевском районе мотоциклиста отправили в колонию за пьяную езду

Нарушителя автоинспекторы поймали в поселке Белая Березка
Надежда ПЕТРУНИНА

В Трубчевском районе мотоциклиста отправили в колонию за пьяную езду. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

В суде установили, что 25-летний мужчина 14 сентября прошлого года снова сел пьяным за руль мотоцикла. Около 11 часов дня его остановили на улице Дзержинского в поселке Белая Березка автоинспекторы. Задержанный уже раньше был судим.

- Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда в законную силу не вступил.