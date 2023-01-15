В Брянской области на Крещение подготовят 56 оборудованных мест для купания

В Брянской области на Крещение подготовят 56 оборудованных мест для купаний. Восемь из них находятся на открытых водоемах. 18 и 19 января на них будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

По прогнозам синоптиков, с 16-17 января температура воздуха в регионе будет выше нуля. Такая погода сохранится 4-5 дней.

- В связи с этим на реках продолжится разрушение ледового покрова, сохранившийся на водоемах лед будет непрочным и неустойчивым, - предупреждают в ГУ МЧС России по Брянской области. - Поэтому рекомендуется соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе при окунании в иорданях во время праздника Крещения.

Спасатели просят, чтобы люди не скапливались на льду из-за риска провала, не заезжали на лед на технике, не употребляли алкоголь перед или после купания.