Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Суземке пьяный мужчина в ссоре зарезал знакомого. 43-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, ночью 8 января этого года пьяный мужчина находился у себя дома в Суземке. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил им оппонента в грудь. После чего продолжил выпивать.

Через пару часов он обнаружил, что знакомый умер, и вызвал скорую помощь. Бригада медицинских работников констатировала гибель мужчины на месте происшествия.

- Подозреваемому предъявили обвинение и заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете.