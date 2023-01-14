Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове на 42-летнего мужчину завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 6 января этого года подозреваемый находился в кабинете ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский». Он дал начальнику подразделения взятку в 100 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за ненаправление мировому судье материалов в отношении него по делу об административном правонарушении. Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.

- Сейчас комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в Следственном Комитете. - Осмотрели предметы, имеющие значение для расследования. Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.