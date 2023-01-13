В Брянске осудят 30-летнего наркосбытчика из Таджикистана. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в мае 2022 года злоумышленник с помощью «закладок» сбывал в Бежицком районе Брянска, в Воронеже, Калуге, Угличе и Рыбинске героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин и метадон. О месте закладок он сообщал по телефону и с помощью интернета.

Но довести замысел ему не удалось. 10 июня 2022 года мужчину задержали в Брянске полицейские. Все наркотики из сделанных им тайников изъяли.

- Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд, - говорят в прокуратуре.